أغنى رجل بآسيا: اقتصاد الهند سيصل إلى 30 تريليون دولار.. بحلول 2050

يتوقع أغنى رجل في آسيا، غواتام أداني، أن ينمو اقتصاد الهند ليصل إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2050 – وهو ما يمثل قفزة تقارب 10 أضعاف حجمه الحالي، مدفوعة بزيادة الاستهلاك والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الملياردير في مؤتمر في مومباي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد يبدأ في التوسع بمقدار تريليون دولار كل 12 إلى 18 شهراً خلال العقد المقبل، مما يزيد من جاذبيته كوجهة استثمارية. ورجّح أن تتجاوز حصة الهند من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 20% بحلول عام 2050.

كما أكد أداني والذي تعمل شركته في قطاعات من الفحم إلى المواني، التزام مجموعته باستثمار 70 مليار دولار في سلسلة القيمة في قطاعات الطاقة النظيفة. وقال إن النمو الاقتصادي سيعني على الأرجح أن استهلاك الطاقة في الهند سيرتفع بنسبة 400% بحلول عام 2050، وستقوم البلاد بتحويل طاقة “لا مثيل له” لتلبية هذا الطلب، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ».

