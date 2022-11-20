الأنبعي يقترح إضافة عاملين بحد أقصى للرخص متناهية الصغر

أعلن النائب عبد الله الأنبعي عن تقدمه باقتراح برغبة، بإضافة عاملين بحد أقصى للرخص متناهية الصغر.

وقال الأنبعي في مقدمة اقتراحه، إنه دعماً للمشروعات الصغيرة وتشجيعاً للعمل الحر ولما تقتضيه حاجة المشروعات متناهية الصغر للعمالة، نقترح إضافة عمالة لا تتجاوز (2) للرخص متناهية الصغر ويتم الرقابة عليهم آلياً لصعوبة تحقق هذه الرقابة في حال وجود المشاريع في المنازل مما يتعارض مع العادات والتقاليد والموانع القانونية على أن تكون آلية الرقابة كالمتبعة في تطبيق شلونك (أثناء فترة كورونا) من غير الحاجة إلى الرقابة الميدانية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

ونصّ الاقتراح على مايلي:

«إضافة عمالة بحد أقصى (2) للرخص متناهية الصغر مع الرقابة الآلية عليهم».