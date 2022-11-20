الخنفور يسأل بوقماز عن استعدادات «الأشغال» لموسم الأمطار 

تقدم النائب سعد الخنفور بسؤال برلماني إلى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز يسأل فيه عن استعدادات وزارة الأشغال لموسم الامطار .

وجاء نص السؤال كما يلي :

تعرضت البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لموجة من الأمطار، أدت الى تعرض العديد من الطرق والمناطق لتكدس المياه لفترات طويلة وتعطل حركة المرور، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- ما استعدادات وزارة الأشغال العامة لموسم الأمطار؟ وهل توجد خطط مسبقة استعدادا لهذا الموسم، مع تزويدي بالخطط والقرارات الدالة على ذلك؟

2- ما القدرة الاستيعابية لشبكة صرف مياه الأمطار؟ وكيف يتم التعامل فنيا إذا ازدادت كمية الأمطار عن القدرة الاستيعابية للشبكة؟

3- هل انتهت وزارة الاشغال من أعمال الصيانة الضرورية والمطلوبة لتلافي تداعيات الأمطار التي تسببت في أضرار غير مسبوقة خلال الأعوام السابقة؟ وهل تم التأكد من جاهزية جميع محطات الرفع والمعالجة للصرف الصحي للعمل بصورة منتظمة؟

4- هل تم تزويد الوزارة مؤخرا بأية آلات جديدة للتعامل مع موسم الامطار وتكدس المياه وتنظيف شبكات الصرف الصحي، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك، وهل تمتلك الإدارة أحدث الأجهزة والآلات العالمية للتعامل مع ازمة موسم الامطار ام ان هناك أجهزة حديثة موجودة في أي من الدول ولم يتم تزويد الوزارة بها؟

5- يرجى تزويدي بكشف يبين حصر الأجهزة وآلات والمعدات التي تمتلكها الوزارة والجهات المعنية بالتعامل مع موسم الامطار وتاريخ شراء كل منها؟

6 – يرجى تزويدي بآلية تعامل وزارة الاشغال مع مشكلة تطاير الحصى في جميع طرق الكويت؟ وما الميزانية المرصودة لذلك؟