اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ ساعتين
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.307 في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.43 في المئة إلى مستوى 0.317 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.10 في المئة إلى مستوى 0.366 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.82 في المئة ليبلغ مستوى 0.322 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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