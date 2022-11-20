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«الصندوق الكويتي» ينظم احتفالية للأطفال بمناسبة يومهم العالمي

منذ 3 ساعات
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(كونا) – احتفالا باليوم العالمي للطفل نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة «اليونيسيف» اليوم الأحد احتفالية للأطفال تضمنت ورش عمل فنية ومعرضا لرسوماتهم وإنجازاتهم إلى جانب تقديم هدايا رمزية لإشعارهم بالبهجة وإدخال السعادة بقلوبهم.
وتسهم الجهود التي يقدمها «الصندوق الكويتي» في دعم حقوق الأطفال عبر تقديم الرعاية والاهتمام والتعليم وصولا لتحقيق الجهود المشتركة مع المؤسسات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويحتفل العالم اليوم بذكرى صدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 التي ساعدت على إحداث تحول في حياة الأطفال بجميع أنحاء العالم وتنشئتهم تنشئة صالحة تضمن نموهم بطريقة سليمة.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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