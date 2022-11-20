القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية من الثلاثاء حتى الخميس

(كونا) – أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بعد غد الثلاثاء والأربعاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء ويوم الخميس المقبل من الساعة الثانية فجرا ولغاية الساعة الثانية ظهرا.

وقالت المديرية في بيان صحفي اليوم الأحد إن الرماية ستنفذ في ميدان الرماية البحري بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.