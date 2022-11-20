محليات

الكويت ضيف شرف في قمة الفرنكوفونية المنعقدة بتونس

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – شاركت الكويت ممثلة في سفيرها لدى فرنسا محمد الجديع في الدورة الـ 18 لقمة الفرنكوفونية التي انطلقت اعمالها بجزيرة جربة التونسية امس وتستمر يومين.
وذكرت سفارة الكويت بتونس في بيان اليوم الاحد ان الكويت تحضر بوصفها ضيف شرف اعمال القمة التي تشارك فيها الدول الاعضاء في المنظمة الفرانكفونية.
وأضافت ان اعمال هذه القمة تأتي بعد اربع سنوات من الانقطاع اذ انعقدت الدورة السابقة في عام 2018.
وتزامن تنظيم القمة الفرنكوفونية بجربة هذا العام مع الاحتفال بالذكرى الـ50 لانشاء الفرنكوفونية المؤسسية.
وعقدت آخر قمة للفرنكوفونية في افران بأرمينيا في أكتوبر 2018 ولم تعقد منذ ذلك الحين أي قمة للفرنكوفونية بسبب جائحة كورونا. 

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

مركز عبدالله السالم الثقافي: كسوف جزئي للشمس يُشاهد بالكويت في 25 الجاري

أكتوبر 20, 2022

«الإطفاء» تواصل البحث عن مفقود جسر الشيخ جابر لليوم الثاني

أكتوبر 3, 2022

سفيرنا بالأردن: استثماراتنا بالمملكة الأعلى عربياً.. بنحو 18 مليار دولار

سبتمبر 27, 2022

الكويت لتمثيل عربي دائم في مجلس الأمن بكامل الصلاحيات

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى