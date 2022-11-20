الكويت ضيف شرف في قمة الفرنكوفونية المنعقدة بتونس

(كونا) – شاركت الكويت ممثلة في سفيرها لدى فرنسا محمد الجديع في الدورة الـ 18 لقمة الفرنكوفونية التي انطلقت اعمالها بجزيرة جربة التونسية امس وتستمر يومين.

وذكرت سفارة الكويت بتونس في بيان اليوم الاحد ان الكويت تحضر بوصفها ضيف شرف اعمال القمة التي تشارك فيها الدول الاعضاء في المنظمة الفرانكفونية.

وأضافت ان اعمال هذه القمة تأتي بعد اربع سنوات من الانقطاع اذ انعقدت الدورة السابقة في عام 2018.

وتزامن تنظيم القمة الفرنكوفونية بجربة هذا العام مع الاحتفال بالذكرى الـ50 لانشاء الفرنكوفونية المؤسسية.

وعقدت آخر قمة للفرنكوفونية في افران بأرمينيا في أكتوبر 2018 ولم تعقد منذ ذلك الحين أي قمة للفرنكوفونية بسبب جائحة كورونا.