المشروعات السياحية: «كونتينر بارك» مستمرة طوال مونديال قطر.. وقابلة للتمديد 

(كونا) – قال رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الكويتية محمد السقاف اليوم الأحد إن الوجهة الترفيهية الجديدة «كونتينر بارك» متواصلة طوال منافسات كأس العالم «مونديال قطر 2022» المستمرة حتى 18 ديسمبر المقبل مضيفا أنها قابلة للتمديد بعد دراسة التفاعل معها.

وأوضح السقاف في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الوجهة المقامة بمنطقة البلاجات أن «كونتينر بارك» عبارة عن مبادرة شبابية كويتية وأول مشروع من نوعه في البلاد وهي من المشاريع المعاد تدويرها.

وذكر أن الشركة بصدد وضع رزنامة لتكون هناك فعاليات شهرية متجددة مشيرا إلى قرب افتتاح فعالية موسم الجزيرة الخضراء بعد وضع بعض التعديلات عليها.

وذكر أن الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة السابق قائمة وقد تكون هناك بعض التعديلات بعد دراستها والاجتماع مع الهيئة العامة للاستثمار كونها المالك لهذه الشركة.

وتفتح «كونتينر بارك» أبوابها يوميا من العاشرة صباحا حتى منتصف الليل بموجب تذاكر بأسعار شبه رمزية تسمح للجميع بالدخول ليوم كامل وحضور كافة المباريات والاستمتاع بكافة الألعاب والأنشطة الترفيهية.

وهناك منطقة لمشجعي كرة القدم لمتابعة البطولة الكروية الأهم على الاطلاق عبر أربع شاشات ضخمة موزعة في المكان وتتوسطها شاشة عملاقة بطول 11 مترا وعرض 6 أمتار وهي الأكبر من نوعها في الكويت لبث المباريات.