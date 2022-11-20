«المعلومات المدنية»: إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق «سهل» لأصحاب الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق سهل «لأصحاب الأعمال» والذي يهدف بدوره إلى تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة.

وقالت إن النسخة التجريبية تحتوي على 141 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية. علمًا بأنه سيتم إضافة جهات أخرى بخدمات جديدة أثناء فترة الإطلاق التجريبي.

بدوره أشار المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي إلى أن ما يميّز التطبيق هو تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من تفويض الآخرين لإنجاز معاملاتهم مع تحديد الجهة المفوض عنها لمتابعة هذا التفويض، مضيفاً إلى أنه تم تطوير نظام التراخيص و الربط والتنسيق من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع كافة الجهات المصدرة للتراخيص لتمكين أصحابها من متابعة التراخيص الخاصة بهم.

وأكد العسعوسي أن إطلاق النسخة التجريبية يهدف إلى التحقق من أداء التطبيق والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لرصد وتلقي جميع الملاحظات والاقتراحات من مستخدمي التطبيق لمعالجتها تمهيدًا للإطلاق الرسمي للتطبيق.