سمو الأمير يهنئ أمير قطر بمناسبة حفل افتتاح مونديال قطر

(كونا) – بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة حفل افتتاح بطولة كأس العالم «فيفا قطر 2022»، والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة.

وقال سموه «يطيب لي بداية أن أعرب عن خالص تحياتي وصادق تمنياتي لسموكم ولسمو الأمير الوالد حفظكم الله وللأسرة الكريمة بوافر الصحة وتمام العافية وبعد».

وأضاف سموه «لقد تابعت بكثير من الإعجاب حفل الافتتاح الباهر لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022 معربا بهذا الصدد عن الاعتزاز والفخر بقيام دولة قطر الشقيقة باحتضان هذا الحدث الرياضي الدولي الهام كأول دولة عربية والذي هو محط أنظار وإعجاب العالم أجمع».

وتابع سموه «لقد جسدت دولة قطر الشقيقة بكل كفاءة واقتدار باستضافتها لهذه الفعالية الرياضية الاستثنائية رسالة المحبة والسلام لشعوب العالم قاطبة مشيدا في الوقت ذاته بما سخرته من استعدادات هائلة وبما قامت به الأجهزة المعنية في دولة قطر الشقيقة من جهود مكثفة لإنجاح هذه البطولة الرياضية التي يترقبها ويتابعها العالم بكل شغف واهتمام حيث تتنافس فيها وبمستوى رفيع كافة الفرق المشاركة وبصورة تسهم في تعزيز أواصر التواصل والترابط بين شعوب ودول العالم ومتمنين لهذه البطولة كل التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة، سائلا المولى تعالى أن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموكم».