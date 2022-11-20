قبول طلبات «الالتحاق بعائل» للأطفال

صدر تعميم من قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية باستئناف استقبال طلبات تأشيرات الالتحاق بعائل للأطفال اعتباراً من غد الإثنين. وأورد التعميم 6 ضوابط للطلبات، هي:

1- أن يكون راتب المقيم 500 دينار على الأقل

2- أن يكون لدى الأب والأم إقامات صالحة

3- أن يكون عمر الطفل (ذكر – أنثى) أقل من خمس سنوات

4- يستثنى من شرط الراتب المهن المستثناة بقرار من مجلس الوزراء المعمول به.

5- يستثنى من شرط الراتب إذا كان عمر الطفل أقل من سنة، بشرط وجود إقامة صالحة للأب والأم، عن طريق مدير الإدارة

6- عدم استلام أي معاملة من الجنسيات الموقوفة (سورية – إيران – باكستان – اليمن – كوريا الشمالية – أفغانستان – العراق).