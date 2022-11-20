مصر: قوات الدفاع الجوي تنفذ تدريباً مشتركاً على الرماية

(كونا) – نفذت قوات الدفاع الجوي المصرية اليوم الاحد تدريبا مشتركا على الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب إضافة إلى مشاركة وفد من كل من السعودية وباكستان.

وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد غريب عبد الحافظ في بيان أن التدريب الذي حمل اسم «درع السماء» ونفذ بأحد ميادين تدريب الدفاع الجوي بمصر يأتي في اطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري.

ونقل البيان تاكيد قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي في هذا السياق أهمية التدريب الذي يسهم في نقل وتبادل الخبرات فى ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنطمة الدفاع الجوي.

وقال البيان ان التدريب اشتمل على التوجيه التكتيكي وعرض الفكرة التكتيكية للرماية وتنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة والتي عكست مدى احترافية عناصر قوات الدفاع الجوي بما يؤهلهم لتنفيذ المهام كافة.

وأضاف أن التدريب يأتي امتدادا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الأخرى والتي تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المختلفة.