معهد الأبحاث ينجز مشروعاً بحثياً جديداً في مجال إدارة النفايات والتصدي للتلوث البيئي

أنجز معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤخرا مشروعا بحثيا يعتبر نقلة نوعية في مجال إدارة النفايات والتصدي للتلوث البيئي في دولة الكويت بعنوان: “دراسة التحلل الكيمياء حراري للإطارات المطاطية المستعملة بهدف استخلاص الكيماويات منها بمقاييس مختلفة” والذي يعنى بإنتاج الوقود المتجدد باستخدام قيم من عدد من أنواع الإطارات المطاطية البالية ومقارنتها ببعض لاستخلاص التوصيات المثلى التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب.
أما عن فكرة المشروع التي انتهت أعماله مؤخرا أفاد د. السالم بأنها تتلخص في استغلال جذع الإطارات المطاطية في الكويت من خلال تطبيق تقنية التحلل الكيمياء حراري بغية إنتاج مستقات تضاهي تلك الناجمة من الصناعات البترولية. وقد تم العمل على المهام العلمية في المشروع من خلال الممول من مؤسسة التقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، من خلال تدشين العمل المخبري بالمفاعل الحراري الذي نال براءة اختراع مسبقا من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي US 10,364,395 B2 وذلك بدراسة عددا من أنواع الإطارات البالية والجديدة وكذلك دراساتها وتوصيفها بمقاييس متناهية الصغر ومخبرية لمعرفة ديناميكية تفاعلات الانحلال من جهة ومن جهة أخرى معرفة الآلية التي يتم فيها تأويج مثل هذه الصناعات والتعامل مع منتجاتها في الكويت. وتعتبر مثل هذه التقنيات الكيميائية محط اهتمام العالم بأسره لما لها من عائد صناعي واقتصادي كذلك، فيمكن الاستفادة القصوى من كافة المنتجات التي تنجم من عملية التفاعلات داخل مثل هذه المفاعلات التي تعيد تدوير الإطارات والنفايات الصلبة.
وعليه تم إنتاج ما يزيد عن ال 40% من زيوت تضاهي الديزل ببصمتها الكيميائية بنسبة تفوق ال 70% من بعد فحص المنتجات الناجمة بمتوسط حرارات ما بين 500 و800 درجة سيليزية تحوي على خصائص مشابهة لمواصفات الأسواق في القيمة السعرية، والكثافة واللزوجة وكذلك نسبة الهيدروجين والكربون. كما يمكن تصفية المنتجات من المواد الكبريتية ليكون لدى المنتج خصائص فائقة المواصفة البيئية. كما ومن جهة أخرى ينجم من المفاعل ذاته الذي يستطيع التعامل مع لقيم بحجم 200 غم غازات تضاهي الغازات الخفيفة الناتجة من الصناعات البترولية والبتروكيماوية وأسود الكربون ذو الاستخدامات العديدة في الأصباغ وهندسة الطرق.