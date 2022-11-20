ممثل سمو الأمير يبعث برقية إلى أمير قطر: سعدنا بحضور افتتاح بطولة كأس العالم

(كونا) – بعث ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، برقية إلى الشيخ تميم بن حمد أمير قطر.

وقال سموه «صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لنا وقد سعدنا بحضور افتتاح بطولة كأس العالم، أن نعرب لسموكم الكريم عن عميق الشكر وصادق الامتنان لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة بين أشقائنا في بلدنا الثاني».

وأضاف سموه «وإذ نسجل بالغ فخرنا واعتزازنا بنجاح حفل افتتاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقتنا الخليجية والعربية وما تضمنه من فعاليات حازت إعجاب كافة الحضور والمتابعين حول العالم وتميزت بالإبداع إعدادا وتنظيما وعرضا بتقنيات حديثة أبهرت الجميع، فإننا نشيد بالجهود الواضحة والاستعدادات الكبيرة لاستضافة هذه البطولة ببلدكم الشقيق وإقامة مبارياتها في مرافق رياضية عالمية متكاملة بكل المقاييس والمواصفات آملين أن تحقق أهدافها المنشودة في بث السلام والمحبة بين شعوب العالم».

وتابع سموه «ندعو الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يوفقكم فيما تنهضون به من مسؤوليات كبيرة لخدمة بلدكم الشقيق راجين لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة موصول الرفعة والتقدم والازدهار».