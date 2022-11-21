دوليات

أردوغان عن مصافحة السيسي: خطوة نحو تطبيع العلاقات

منذ ساعة واحدة
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المصافحة التي جرت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، أمس الأحد، كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أردوغان أن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى من أجل تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وتابع الرئيس التركي أنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات.

ونقلت «خبر ترك» عن أردوغان تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر، حيث حضر افتتاح مونديال كرة القدم.

وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر.

لكن المباحثات التي جرت بين مصر وتركيا، لم تتكلل بتسوية  لنقاط الخلاف القائمة بين البلدين.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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