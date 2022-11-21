أسرة فتاة مصرية تحتفل بعد ظهور نتيجة فحص عذريتها

أثار مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية في مصر جدلاً كبيراً، حيث ظهر فيه احتفال الأهالي في منطقة صان الحجر بالشرقية بثبوت عذرية ابنتهم من الطب الشرعي.

وقام أهل المدينة بحمل الفتاة على الأعناق وسط الحشود وجابوا بها المدينة بأكملها كما يظهر في المقطع المتداول.

وتزوجت الفتاة يوم الخميس الماضي، ثم طلقها زوجها يوم الجمعة بعد اتهامه لها في شرفها، وهو ما أضر كثيرا بسمعتها، الأمر الذي دفع أسرتها للتوجه إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، والذي أثبت أنها عذراء، وأن الاتهامات التي وجهت إليها باطلة.

ومن جانبها، زعمت أسرة الفتاة أن الزوج طلق ابنتهم بسبب ظروف صحية تتعلق به شخصياً.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: «عودة الشرف لبنت الشرقية»، بعد زفة الطريق العام.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن شخص يقيم بدائرة مركز شرطة صان، تزوج من فتاة في الـ17 من نوفمبر الجاري، وطلقها في اليوم التالي بزعم إنها ليست بكرًا، وعقب تلك الواقعة وقع أهلها عليها الكشف الطبي وعمل حفل زفاف والسير بالطريق العام وترديد عبارات من شأنها الرفع من قيمة ابنتهم.