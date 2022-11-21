محليات

«البلدية»: توجيه 3 تنبيهات لعدم الالتزام باشتراطات السلامة في مبارك الكبير 

منذ 19 دقيقة
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نفذ الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات في أعمال التشييد والترميم باشتراطات السلامة المعمول بها في البلدية. 

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م.صلاح الخرينج بأن  الجولة التي ترأسها وأشرف عليها صباح أمس  على القسائم قيد الإنشاء بمنطقة القرين بأن مفتشي إدارة السلامة يقومون بجولاتهم الميدانية للتأكد من وجود ترخيص البلدية فضلا عن مراقبة الوضع الإنشائي للمبني قيد الإنشاء والتأكد من وضع صاحب العقار لحاوية لتجميع الأنقاض الإنشائية ومخلفات البناء ومن توفيره طفاية حريق وصيدلية طوارئ في الموقع ومن عمل سور محكم حول موقع العمل لسلامة العمال بموقع العمل وسلامة المارة من الجيران والمباني المجاورة إلى جانب التأكد من عدم وجود عوائق بممرات المبنى. 

وأشار إلى أن الجولة قد أسفرت عن توجيه 3 تنبيهات لعقارات لمخالفة أنظمة السلامة وبناء شاليه على أملاك الدولة و عدم وجود رخصة تشوين.  

وفي نهاية الجولة الميدانية دعا أصحاب القسائم قيد الإنشاء والمقاولين بضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها في البلدية واشتراطات السلامة حرصا على سلامة العاملين بالموقع والمارة وتجنبا للمخالفة والغرامة. 

منذ 19 دقيقة
0 0 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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