اقتصاد

الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين بنسبة 0.03 في المئة لمستوى 0.308 في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.30 في المئة إلى مستوى 0.316 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.36 في المئة إلى مستوى 0.364 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.322 دينار والين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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