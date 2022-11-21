السفير البديوي: نشكر لرئيس الوزراء زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين بالخارج 

(كونا) – أعرب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية جاسم البديوي اليوم الإثنين عن شكره للفتة الأبوية الكريمة من سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء بتوجيهه بزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من أبريل 2023.

وذكر السفير البديوي في تصريح لـ«كونا» أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء إنما تعكس ما توليه القيادة السياسية الموقرة بدولة الكويت من أهمية كبيرة لدعم قطاع الشباب في دولة الكويت ومساندته.

وأوضح أن هذه التوجيهات تؤكد كذلك على ما يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء من أهمية لهذا الموضوع وتقدير سموه وتلمسه لحاجة الطلبة المبتعثين بالخارج لهذه الزيادة نظرا للارتفاع الملموس بالأسعار وغلاء المعيشة في دول العالم كافة.

وأضاف أن هذه المبادرة الأبوية الكريمة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء تأتي قبيل انعقاد المؤتمر السنوي الـ38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي سيوفر فرصا مواتية من أجل أن يتقدم جميع أبنائنا الطلبة والطالبات في الولايات المتحدة بالشكر لسموه على هذه اللفتة الكريمة وذلك خلال هذا المؤتمر الذي يعتبر التجمع السنوي الرئيسي للطلبة في الولايات المتحدة.

وقدم السفير البديوي باسمه وباسم الملحقيات الثقافية في كل من واشنطن ولوس أنجلوس وباسم جميع الطلبة والطالبات الدراسين في الولايات المتحدة الأمريكية بأسمى آيات التقدير لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على تفهمه وإقراره زيادة 50 بالمئة على مخصصات المبتعثين للدراسة في الخارج.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأسبوعي في وقت سابق من اليوم تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة 1 أبريل 2023.