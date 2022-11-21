السكك الحديدية بالولايات المتحدة تواجه إضراباً محتملاً الشهر المقبل

(كونا) – يواجه قطاع النقل عبر السكك الحديدية في الولايات المتحدة احتمال حدوث إضراب عمالي الشهر المقبل بعد رفض مجموعة من النقابات اتفاقا مبدئيا مع شركة السكك الحديدية تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي.

وأكدت أكبر نقابة لعمال النقل عبر السكك الحديدية في البلاد في بيان الإثنين أنها صوتت إلى جانب ثلاث نقابات أخرى ضد الاتفاق بينما صوتت لصالحه ثماني نقابات لكن في حال قررت النقابات المعارضة خوض إضراب فستخوضه معها باقي النقابات.

ورغم ذلك قال رئيس النقابة جيريمي فيرغسون في البيان إن الأمور المعلقة يمكن تسويتها من خلال المفاوضات وبدون إضراب مشددا على أن التسوية ستكون في مصلحة العمال والسكك الحديدية والشاحنين والشعب الأمريكي.

وفي حال لم يتوصل المسؤولون في قطاع السكك الحديدية والعمال لاتفاق قبل الثامن من ديسمبر المقبل فسيدخل العمال في إضراب في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب في حال حدوثه إلى ارتفاع أسعار بعض السلع واضطرابات في سلاسل التوريد وتجميد حوالي ثلث إجمالي عمليات الشحن في البلاد كما تشير توقعات رابطة السكك الحديدية الأمريكية إلى أنه قد يكلف الولايات المتحدة خسائر اقتصادية يومية تصل إلى ملياري دولار.

ويأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر الماضي عن اتفاق مبدئي تم التوصل إليه لتجنب حدوث إضراب لعمال السكك الحديدية معتبرا أنه انتصار مهم لاقتصادنا والشعب الأمريكي.