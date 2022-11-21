«العدل» الأمريكية: القبض على شخصين نفذا عمليات احتيال بالعملات المشفرة 

(كونا) – أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الإثنين أن السلطات في إستونيا ألقت القبض على شخصين لاتهامهما من قبل الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 575 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشخصين اللذين يحملان الجنسية الإستونية تم القبض عليهما في العاصمة الإستونية تالين أمس الأحد بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف.بي.آي» الذي تولى التحقيق بناء على لائحة اتهام تتضمن 18 تهمة لتورطهما المزعوم في مؤامرة احتيال متعلقة بالعملات المشفرة بقيمة 575 مليون دولار وغسيل أموال.

ووفقا لوثائق محكمة المنطقة الغربية بواشنطن حيث تم الكشف عن لائحة الاتهام قام المتهمان ويدعيان سيرغي بوتابينكو وإيفان تورغين ويبلغ عمر كل منهما 37 عاما بالاحتيال على مئات الآلاف من الضحايا من خلال مخطط متعدد الأوجه.

وأوضحت الوثائق أن الضحايا دفعوا أكثر من 575 مليون دولار ثم استخدم المتهمان شركات وهمية لغسل عائدات الاحتيال وشراء عقارات وسيارات فاخرة.