الوزير الشيتان: لجنة العفو الخاص ستجتمع الخميس المقبل لمباشرة أعمالها

(كونا) – قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان انه بناء على أمر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، واستكمالا لملف العفو عن أبنائه المواطنين الكويتيين وإعمالا لاحكام المادة «75» من الدستور فقد أصدر سموه اليوم الاثنين مرسوما رقم 2018 لسنة 2022 بشأن عفو خاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين الكويتيين.

وأشار الوزير الشيتان في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الى ان المادة الاولى من هذا المرسوم نصت على «يعفى عفوا خاصا من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16-11-2011 ولغاية تاريخ 31-12-2021».

وأضاف أن هذه الجرائم هي:

1- الجريمة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.

2- الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.

3- الجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.

4-الجريمة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والجرائم المرتبطة بها.

5- الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر أن المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على أن تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية على تطبيق المادة الاولى من هذا المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة ويفرج عنهم فورا.

وأضاف الوزير أن هذه اللجنة سوف تجتمع يوم الخميس المقبل لمباشرة أعمالها.