محليات

بنك الطعام الكويتي: إطلاق المرحلة الثانية لمشروع وقف «إطعام»

منذ 35 دقيقة
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(كونا) – أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة إطلاق المرحلة الثانية لمشروع وقف «إطعام»، الذي يصرف ريعه على مشاريع إطعام الطعام وسقي الماء ورعاية الأيتام داخل الكويت.

وقال المشرف العام للمشروع فهد الكندري، إن المشروع منذ بدايته حقق استدامة مالية للوقف بفضل سواعد أهل الخير وبدعم من الشركات والجهات المانحة، معرباً عن أمله باستمراره بذات المستوى في هذه المرحلة.

وأضاف الكندري ان الخطوة المقبلة تتمثل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإتمام مسيرة المشروع في مرحلته الثانية، وذلك بالتبرع عبر الموقع الإلكتروني والمنصات التابعة للبنك الكويتي للطعام والاغاثة.

وأكد أن التآخي والترابط المتآصل في المجتمع الكويتي سيسرع وتيرة إنجاز وقف «إطعام» واستكمال مسيرة العمل الخيري والإنساني في البلاد.

منذ 35 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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