اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.09 نقطة

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 17.09 نقطة ليبلغ مستوى 7578.50 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22 في المئة.

وتم تداول 150.6 مليون سهم عبر 10213 صفقة نقدية بقيمة 40.2 مليون دينار (نحو 121.8 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 10.7 نقطة ليبلغ مستوى 5672.20 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة من خلال تداول 81.3 مليون سهم عبر 3881 صفقة نقدية بقيمة 8.8 مليون دينار (نحو 26.6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 19.8 نقطة ليبلغ مستوى 8486.75 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.23 في المئة من خلال تداول 69.2 مليون سهم عبر 6332 صفقة بقيمة 31.4 مليون دينار (نحو 95.14 مليون دولار). 

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 12.5 نقطة ليبلغ مستوى 5833.49 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 في المئة من خلال تداول 67.7 مليون سهم عبر 2754 صفقة نقدية بقيمة 7.7 مليون دينار (نحو 23.3 مليون دولار).

وكانت شركات (ساحل) و(بترولية) و(م سلطان) و(مواشي) الأكثر ارتفاعا أما شركات (زين) و(بيتك) و(وطني) و(بنك وربة) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وثاق) و(امتازات) و(عقار) و(أريد) الأكثر انخفاضا.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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