خليل الصالح يطالب رئيس الوزراء باستعجال زيادة مخصصات الطلبة بالخارج

طالب النائب خليل الصالح سمو رئيس مجلس الوزراء «بإصدار توجيهات مباشرة لدعم طلبتنا بالخارج وزيادة مخصصاتهم لمواجهة موجة الغلاء العالمية التي أثقلت كاهل الأسر وأضعفت القدرة على تلبية متطلبات المعيشة».

وأكد الصالح، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، «إننا سبق وطالبنا بحسم هذا الملف وتلقينا وعودًا، ومن الضروري استعجال زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين واتخاذ قرار مماثل بتوفير مساكن بإيجارات رمزية للطلبة بعد الارتفاع الكبير في أسعار السكن».

وأضاف «إن طلبتنا بالخارج يعانون الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السكن، والسلع الغذائية والبنزين وكلفة الإنترنت، ولا يعقل أن تظل مكافأة الطلبة ثابتة بلا زيادة في ظل هذا الوضع».