روسيا: الوضع في محطة زاباروجيا الكهروذرية.. اقترب من حافة الكارثة

(كونا) – قالت روسيا الاتحادية اليوم الإثنين إن الوضع في محطة زاباروجيا الكهروذرية، اقترب من حافة الكارثة داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تبني موقف مسؤول للحيلولة دون مواصلة قصف المحطة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في بيان إن النظام الأوكراني يواصل اللعب بالنار من خلال قيامه باستفزازات فظة وغير مسؤولة حيال محطة زاباروجيا الكهروذرية.

وأشارت زخاروفا إلى أن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليومين الماضيين قصف المحطة وخزانات المواد المشعة بقذائف من معيار 155 ملم معرضة بذلك حياة العاملين فيها للخطر.

وأوضحت أنه رغم تلافي حدوث تسربات إشعاعية لكن الوضع كان يتأرجح على حافة الكارثة وكان من الممكن حدوث كارثة تكنولوجية.

ولفتت إلى أن روسيا زودت منذ اللحظة الأولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع المعلومات من صور وأفلام فيديو حول الضرر الذي لحق بالمحطة قائلة «لقد طلبنا إبلاغ الدول الأعضاء في الوكالة فورا بهذه المعلومات وضرورة إطلاع المجتمع الدولي على من يقوم بالهجمات على المحطة المذكورة خاصة على ضوء الخرافات التي تبثها الدعاية الأوكرانية بأن روسيا تقوم بقصف نفسها».

واتهم البيان الدول الغربية بأنها تدفع النظام في كييف لمواصلة محاولاته المجنونة لإلحاق الضرر بمحطة زاباروجيا قائلة إن الدول الغربية تعتبر شريكا في الجرائم التي يقترفها النظام الأوكراني والتي لا يمكن تبريرها.