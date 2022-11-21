شمايل الخالد: سعداء بمشاركة فريق طائرات «السهام الحمراء» بتقديم عرض جوي

(كونا) – أعربت وكيل وزارة الدفاع المساعد للتجهيز الخارجي الشيخة د. شمايل أحمد الخالد عن السعادة بمشاركة فريق طائرات «السهام الحمراء» التابع للقوة الجوية الملكية البريطانية في تقديم عرض جوي في سماء الكويت، اليوم الاثنين، على شارع الخليج العربي.

وقالت الشيخة الدكتورة شمايل الصباح خلال مشاركتها في حفل استقبال أقامته السفارة البريطانية بمناسبة زيارة فريق طائرات (السهام الحمراء) «هذه ليست المرة الأولى التي يُقيم فيها فريق طائرات السهام الحمراء عرضا جويا بدولة الكويت».

وذكرت ان علاقة دولة الكويت بالمملكة المتحدة ممتدة منذ القدم مؤكدة حرصها على المحافظة على هذه العلاقة ومشاركة المملكة المتحدة في جميع المناسبات خاصة العسكري منها.

وقالت «سعداء بهذه المشاركة لكي يرى الشعب الكويتي عرضا جديدا يتعلمون منه ونتطلع لتعاون أكبر بين البلدين في جميع المجالات».

من جانبها دعت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس في تصريح مماثل إلى حضور عدد كبير من الجماهير لمشاهدة عرض عسكري ممتع يقدمه فريق طائرات (السهام الحمراء) في سماء الكويت على شارع الخليج العربي.

وأضافت لويس ان فريق طائرات «السهام الحمراء» سيلتقي بمشاركة الخطوط الجوية الكويتية بطلبة المدارس لتحفيزهم بشأن الدراسة الاكاديمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأشارت إلى أن اللقاء الدبلوماسي بين الجانبين بمناسبة حضور فريق طائرات «السهام الحمراء» يعد فرصة مناسبة لمناقشة العلاقات المتميزة البريطانية-الكويتية وعمل القوات الجوية المشتركة.

وقالت ان علاقة بريطانيا بدولة الكويت في مجال الدفاع تمتد لقرون ومستمرة وهناك تعاون كبير على مستوى التمارين المشتركة في كافة الجوانب العسكرية والقوات البرية بشكل خاص معربة عن التطلع إلى تنمية واستمرار هذه العلاقة الدفاعية المتميزة.

من ناحيته أعرب سكرتير أول الدفاع والأمن بسفارة المملكة المتحدة لدى البلاد بيتر بومان عن الاعتزاز بمشاركة فريق طائرات «السهام الحمراء» بتقديم عرض جوي في سماء الكويت معبرا عن الترحيب بمشاركة الشعب الكويتي والتطلع لتواجده في شارع الخليج العربي لمشاهدة العرض.

من ناحيته قال رئيس فريق طائرات «السهام الحمراء» توم بولد في تصريح مماثل ان الفريق مستعد لتقديم عرض «استثنائي ومميز جداً» اليوم وستحلق الطائرات بارتفاع أعلى من 100 قدم عن الأرض ومسافة 100 قدم بين الطائرات.

وأوضح بولد انه تشرف بتقديم عرض جوي بدولة الكويت في عام 2017 مضيفاً انه «متشوق جداً» لتقديم العرض اليوم للاستمتاع بمشاهدة المدينة من الأعلى.

وكانت السفارة البريطانية لدى البلاد دعت في وقت سابق الجمهور إلى حضور عرض جوي لفريق طائرات «السهام الحمراء» سيقام في سماء الكويت على شارع الخليج العربي بين أبراج الكويت والجزيرة الخضراء اليوم في الساعة 3:45 مساء حتى الساعة 4:30 مساء.