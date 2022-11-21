صندوق التنمية: الكويت أكبر الدول المانحة لـ«يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

(كونا) – قال الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية أن دولة الكويت تعتبر من أبرز وأكبر الدول المانحة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بمساهمات بلغت 77 مليون دينار كويتي (اي مايعادل 250 مليون دولار أمريكي) منذ عام 2010 وحتى تاريخه.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية مروان الغانم الاثنين بمناسبة إحتفالية تكريم منظمة الأمم المتحدة للطفولة للصندوق الكويتي وإحتفالا باليوبيل الماسي وبجهوده التنموية في تحسين ظروف عيش أجيال من الأطفال في عدة مناطق في العالم.

وأضاف الغانم أن للكويت بصمة واضحة في دعم الأطفال مباشرة عن طريق تقديم الدعم المالي للمنظمات المتخصصة بالأمومة والطفولة حيث أضحت منظمة (يونيسيف) من أهم المتلقين لمنح دولة الكويت نظرا لدورها الرائد في مجال الدعم المباشر وأنشطتها في مجال حماية الطفل وتحقيق رفاهيته.

وذكر أنه منذ عام 2017 حتى تاريخه قدم الصندوق الكويتي لليونيسيف 7 منح بلغت قيمتها مايقارب 6 ملايين دينار (مايعادل 20 مليون دولار) لتمويل مشروعات المنظمة في مناطق مختلفة بالاضافة الى تقديم منحة بقيمة 2ر1 مليون دينار (مايعادل 4 ملايين دولار) للمنظمة لدعم خطة الاستجابة لجائحة كورونا في سوريا ضمن برنامج دعم مستقبل سوريا وبتعهد دولة الكويت بمبلغ مايقارب ال40 مليون دينار (مايعادل 5ر127 مليون دولار).

واوضح أن الفترة المقبلة ستشهد ايضا تقديم منحة جديدة بقيمة 615 الف دينار (مايعادل 2 مليون دولار) وهي في طور الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق لتمويل تجديد مدارس في لبنان ضمن مشروع الإستثمار في البنية التحتية لتعليم الأطفال والشباب.

واعرب الغانم عن ترحيبه باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام مستعرضا بعض مساهمات دولة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية في مجال تعزيز حقوق ورفاهية الطفل في الدول النامية من خلال تنوع الأنشطة التي مولتها ولازالت تمولها الدولة لدعم الأطفال.

وأكد التزام الصندوق بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع المنظمة من أجل دعم جهود حماية الطفل وتحقيق الغاية الأسمى في توفير بيئة صحية ومعيشة آمنة لأطفال العالم المحرومين.

من جهتها أعربت المديرة الإقليمية لليونيسيف في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر خلال الفعالية التي اقيمت بهذه المناسبة عن شكرها وامتنانها للدعم الكويتي للأطفال خلال 60 سنة من العمل التنموي والذي ساهم من خلاله في تحسين ظروف عيش أجيال من الأطفال حول العالم.

وأشارت خضر إلى ان الأثر العميق الذي أحدثته قروض ومنح الصندوق في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والنقل والاتصالات وغيرها وتحسين المؤشرات المتعلقة بالطفولة مثل معدل الوفيات ونسب تفشي الأمراض التي شهدت انخفاضا بفضل دعم قطاعات الصحة ونسب الفقر ما انعكس ايجابا عليهم بفضل تلك المشاريع التنموية.

كما جددت شكرها للصندوق بنجاح مشاريع مولها خلال الخمس سنوات الماضية والتي نتجت عنها نقلة استراتيجية في العمل المشترك والشراكة المباشرة خلال الإستجابة للأزمات المهددة للطفل ونموه السليم والتي تجسدت في 10 مشاريع تصدت للمجاعة في الصومال ونيجيريا وجنوب السودان واليمن فضلا عن دعم برامج صحية في سوريا ولبنان واليمن وبناء منظومات صحية في قطاع غزة لحماية الأطفال وأهلهم من التلوث والأمراض.