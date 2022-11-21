ضربات إيرانية جديدة تستهدف المعارضة الكردية في العراق

شنّت إيران في وقتٍ متأخّر ليل الأحد، ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة تتمركز في كردستان العراق المجاور، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلنت مجموعات كردية إيرانية ومسؤولون محلّيون.

وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، إنّ «الحرس الثوري استهدف مجدّدًا أحزاباَ كرديّة إيرانيّة»، من دون أن يُعطي أيّ حصيلة.

من جهتهما، أكّد الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، وتنظيم «كومله» القومي الكردي الإيراني، أنّ الضربات استهدفت منشآتهما في هذه المنطقة بشمال العراق.

كما أفادت وكالة الأنباء العراقيّة الرسميّة بـ«تعرّض مقارّ ثلاثة أحزاب إيرانيّة مُعارضة داخل إقليم كردستان لقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانيّة».

وفي 14 نوفمبر، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها إيران بطائرات بلا طيّار ضد جماعات المعارضة الكرديّة الإيرانيّة، قتيلًا وثمانية جرحى في كردستان العراق. ووقعت ضربات مماثلة في 28 سبتمبر.

وأكّد الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني على «تويتر»، اليوم الاثنين، استهداف موقعَين قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان بـ«قصف صاروخي وطائرات انتحارية بلا طيار».

وقال أقدم حزب كردي في إيران تأسس في العام 1945، إن «هذه الهجمات العشوائية تأتي في وقت يعجز فيه النظام الإيراني الإرهابي عن وقف التظاهرات الجارية في كردستان».