نائب رئيس الحرس الوطني: ضرورة تزويد الوحدات باحتياجاتها ومواكبة المستجدات

(كونا) – أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين ضرورة تزويد الوحدات باحتياجاتها ومواكبة المستجدات ليواصل رجال الحرس القيام بدورهم الحيوي في الدفاع عن وطنهم ودعم وإسناد جهات الدولة بكفاءة واقتدار في ظل القيادة الحكيمة للبلاد.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحرس عقب الجولة التفقدية التي قام بها الشيخ فيصل النواف في معسكر التحرير للاطلاع على الآليات الحديثة التي دخلت الخدمة.

وذكر البيان أن الشيخ فيصل النواف اطلع على الآليات الحديثة التي دخلت الخدمة والتي تسعى من خلالها القيادة إلى تطوير الوحدات بأحدث المعدات لتسهيل الأعمال المناطة بوحدات المعاون للاسناد الإداري في تقديم الدعم والإسناد لكافة القطاعات الحيوية في وقت “الأزمات والطوارئ” مما يدعم سعي الحرس إلى تطوير قدراته ليكون جهاز الإسناد الأول لجهات الدولة.

وأضاف أنه اطلع ايضا خلال الجولة على قوارب الإنقاذ والآليات والمعدات المستخدمة في تفعيل خطة الأمطار للتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العالقين وتسهيل حركة الطرق وتفقد الآليات التي تم تصميمها خصيصا للحرس للمساعدة في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة كسيارات الإطفاء الحديثة.

ولفت إلى أن الشيخ فيصل النواف تفقد مستشفى الحرس الوطني الميداني الذي تم تنفيذه بهدف الاستعداد والتحضير “لأي طارئ” وتقديم الدعم والإسناد لوزارة الصحة.