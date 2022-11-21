وزير التجارة: العلاقات الكويتية العمانية مثال يحتذى على المستويات كافة

(كونا) – أشاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض اليوم الاثنين بالعلاقات الكويتية – العمانية التي تعد مثالا يحتذى على المستويات كافة.

وقال الناهض في تصريح صحفي على هامش حفل استقبال أقامته السفارة العمانية لدى البلاد بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان إن عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عبر السنوات والأفق الكبير الذي تنطوي عليه جعلا منها مثالا يحتذى على المستويات كافة لاسيما بين الشعبين والقيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين.

وأعرب عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في عيدها الوطني وأطيب الأماني لها بمزيد من الازدهار والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.

ومن جهته قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد صالح الخروصي في تصريح مماثل إن العلاقات الثنائية بين البلدين تعد نموذجا في نهج السلام والثبات على المبادئ والإسهام في حل المشكلات الإقليمية والدولية.

وأضاف الخروصي أن ما نحتفي به اليوم من معاني الأخوة بين البلدين الشقيقين نتيجة طبيعية للعلاقات التاريخية ووشائج الأخوة منذ قرون مضت منوها بما يربط البلدين من تاريخ وثقافة وأنماط حياة وتجارة وغيرها على شواطئ الخليج العربي.

ولفت إلى اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات في شتى المجالات والقطاعات من خلال برامج تنفيذية متعددة لاسيما الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية.