دوليات

أردوغان: سنشنّ قريبًا عملية برية في سوريا ضدّ مقاتلين أكراد

منذ ساعة واحدة
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ردت على التفجير الأخير في اسطنبول بتدمير أهداف لمسلحين في شمال العراق وسوريا.
وقال أردوغان إن تركيا ستشنّ قريبًا عملية برية في سوريا ضدّ مقاتلين أكراد، بعد غارات جوية شنتها أنقرة على شمال سوريا، مضيفاً بالقول: سنقتلعهم جميعًا قريبًا بالدبابات والمدفعية والجنود.
وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان تعهد بالقضاء على ما وصفه بالإرهاب الذي يشكل تهديدا لأمن بلاده.
وتشن تركيا عملية عسكرية باسم «المخلب – السيف» على أهداف كردية بشمال شرق سوريا وشمال العراق أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة العشرات في أعقاب تفجير اسطنبول.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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