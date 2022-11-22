أميركا تطلق حملة للتطعيم ضد كورونا.. لمدة 6 أسابيع

(كونا) – أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء عن حملة مدتها 6 أسابيع لتطعيم سكان الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا، بحلول نهاية العام الجاري وأوصت كذلك بأهمية تلقي لقاح الانفلونزا استعدادا للشهور المقبلة.

وقال منسق فرقة البيت الأبيض المكلفة بتنسيق جهود الاستجابة لجائحة كورونا أشيش جها في إيجاز صحفي إن جميع الأدلة التي وردت في الشهر الماضي تجاوزت توقعاتنا بشأن فعالية اللقاحات وظلت بيانات السلامة مذهلة.

كما نوه بإصدار 12 جمعية طبية وإكلينيكية رائدة في أمريكا أمس الإثنين توصية موحدة وقوية لجميع الأمريكيين تتمثل في الحصول على لقاح كورونا المحدث ولقاح الإنفلونزا السنوي على الفور.

وأوضح أن حملة التطعيم التي أطلقتها الإدارة الأمريكية تتضمن 350 مليون دولار من التمويل لمساعدة مراكز الصحة المجتمعية على استقبال الناس وتزويدهم بالمعلومات واللقاحات من خلال طرق مجربة مثل الشراكات مع المجموعات الدينية وعيادات اللقاحات المتنقلة.

كما تشتمل على تخصيص 125 مليون دولار إضافية لمساعدة شبكات الشيخوخة والعجز المحلية على تطعيم الأمريكيين الأكبر سنا والأكثر ضعفا ومن ذوي الهمم، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة دور رعاية المسنين التي لا تقوم بهذه الأمور لمزيد من الإشراف وربما تواجه إجراءات عقابية.