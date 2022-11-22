دوليات

إيران تخصِّب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%.. وواشنطن تتأهّب

منذ ساعة واحدة
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عبرت الولايات المتحدة عن قلق عميق، الثلاثاء، بشأن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، بعدما كشفت تقارير إيرانية عن بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% في موقع فوردو باستخدام أجهزة الطرد المركزي «IR-6».
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي خلال إيجاز صحافي في واشنطن «سنتأكد من أن تكون جميع الخيارات متاحة للرئيس جو بايدن»، مضيفاً: «بالتأكيد لم نغير وجهة نظرنا في أننا لن نسمح لايران بامتلاك القدرة لحيازة السلاح النووي».
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60% في أماكن أخرى، وهو ما يقل كثيراً عن نسبة 90% اللازمة لصنع أسلحة نووية، ولكن أعلى بكثير من نسبة 20% التي كانت طهران وصلت إليها قبل اتفاقية 2015 مع القوى الكبرى التي نصت على عدم تجاوز نسبة التخصيب 3.67%.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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