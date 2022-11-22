محليات

«الإعلام» تبرم اتفاقاً مع «التربية» لطباعة الكتب الدراسية

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – أعلنت وزارة الإعلام اليوم الثلاثاء البدء بإجراءات تنفيذ الاتفاق المبرم مع وزارة التربية لتولي مطبعة الحكومة بوزارة الإعلام طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي «2023-2024» وذلك بعد توقف دام لأكثر من 47 عاما.
وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحفي إن هذا الاتفاق جاء بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لتعزيز التعاون بين الوزارتين في هذا المجال وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه تنفيذ هذا الاتفاق.
وأضافت أنه سيتم تشكيل فريق عمل يضم المسؤولين المعنيين من كلا الجانبين مشيرة إلى «التربية» ممثلة بوكيل الوزارة بالتكليف فيصل مقصيد تسلمت النسخة الأولية لكتاب اللغة الفرنسية الخاص بالصف العاشر بالمعهد الديني بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين.
وذكرت أن المرة الأخيرة التي تم طباعة كتب وزارة التربية في مطبعة الحكومة كانت عام 1975 لافتة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو توحيد الجهود الحكومية وتوثيق التعاون بينها بما يضمن الاستمرارية وترشيد الإنفاق.
وأوضحت مراد أن الاتفاق الذي تم بين مسؤولي الوزارتين تضمن أيضا قيام مطبعة الحكومة بطباعة كتب وزارة التربية بقدراتها القصوى دون الإخلال بالتزاماتها الأخرى سواء على مستوى وزارة الإعلام أو الجهات الحكومية الأخرى.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«المعلومات المدنية»: إطلاق النسخة التجريبية من «سهل بيزنس» 

أكتوبر 23, 2022

الكويت تشيع وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي إلى مثواه الأخير 

منذ 6 أيام

الخالد يوجّه قوة الإطفاء لتقديم الدعم إلى هيئة الزراعة

سبتمبر 12, 2022

محمد هايف: احترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى