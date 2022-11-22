«الإعلام» تبرم اتفاقاً مع «التربية» لطباعة الكتب الدراسية

(كونا) – أعلنت وزارة الإعلام اليوم الثلاثاء البدء بإجراءات تنفيذ الاتفاق المبرم مع وزارة التربية لتولي مطبعة الحكومة بوزارة الإعلام طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي «2023-2024» وذلك بعد توقف دام لأكثر من 47 عاما.

وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحفي إن هذا الاتفاق جاء بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لتعزيز التعاون بين الوزارتين في هذا المجال وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه تنفيذ هذا الاتفاق.

وأضافت أنه سيتم تشكيل فريق عمل يضم المسؤولين المعنيين من كلا الجانبين مشيرة إلى «التربية» ممثلة بوكيل الوزارة بالتكليف فيصل مقصيد تسلمت النسخة الأولية لكتاب اللغة الفرنسية الخاص بالصف العاشر بالمعهد الديني بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين.

وذكرت أن المرة الأخيرة التي تم طباعة كتب وزارة التربية في مطبعة الحكومة كانت عام 1975 لافتة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو توحيد الجهود الحكومية وتوثيق التعاون بينها بما يضمن الاستمرارية وترشيد الإنفاق.

وأوضحت مراد أن الاتفاق الذي تم بين مسؤولي الوزارتين تضمن أيضا قيام مطبعة الحكومة بطباعة كتب وزارة التربية بقدراتها القصوى دون الإخلال بالتزاماتها الأخرى سواء على مستوى وزارة الإعلام أو الجهات الحكومية الأخرى.