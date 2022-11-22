«البلدية»: رفع 4 سيارات وقاربين مهملين ووضع 25 ملصقاً

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولتين ميدانيتين لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوّه المنظر العام، حيث أسفرتا عن وضع 25 ملصقاً ورفع 4 سيارات وقاربين مهملين وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز السيارات في البلدية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.