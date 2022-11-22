«التجارة»: قرار وزاري بحظر استيراد وبيع وشراء مستحضرات التجميل «المسرطنة»

(كونا) – أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي بحظر إستيراد وبيع وشراء جميع أنواع المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد (بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال يليال) بكافة أنواعها ومشتقاتهما.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم إبلاغ مدير ومسؤولي الرقابة التجارية بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول تلك المواد لحماية المستهلكين مرفقا إليهم كتاب شؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة رقم (2802) والمرفق به بأسماء مواد تم حظر تداولها تدخل في تركيبة تلك المستحضرات.

وأوضحت أن تلك المواد تم تصنيفها كمواد مسرطنة من قبل وكالة المواد الكيميائية الأوروبية مشددا على ضرورة توجيه الفرق الرقابية نحو التأكد من سلامة السلع الموجودة في السوق المحلي والتاكد من منع تداول المستحضرات التي تحتوي على المواد الواردة بقائمة وزارة الصحة.