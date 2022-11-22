محليات

«التربية» استقبلت الدفعة الأولى من التعاقدات الخارجية للمعلمين الجدد

منذ ساعتين
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استقبلت وزارة التربية مساء أمس الأثنين الدفعة الأولى من التعاقدات الخارجية للمعلمين الجدد، والقادمين من المملكة الأردنية الهاشمية. وبهذه المناسبة، أكدت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي حرص الوزارة على توفير كل سبل الراحة لتسهيل الاجراءات المتعلقة باستقدام المعلمين الجدد المتعاقد معهم خارجياً، من خلال تعاون وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع كافة.

وذكرت بوعركي، أن اللجنة المختصة استقبلت أمس مجموعة من المعلمين والمعلمات الجدد الذي تم عمل مقابلات مسبقة لهم من خلال لجان التعاقد الخارجي، حيث تم اختيارهم على أسس وضوابط معينة حددتها وزارة التربية مسبقاً. 

وأوضحت بوعركي، أن إجمالي عدد أعضاء الهيئة التعليمية القادمين من الأردن وتم استقبالهم بلغ 14 معلماً و6 معلمات، معربة عن سعادتها لانضمامهم للأسرة التربوية وهم في بلدهم الثاني بين إخوانهم وأخواتهم، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح. وأشارت إلى أن بقية المعلمين سيصلون تباعاً، بحسب مواعيد حجوزات الطيران، وبعد إنهاء الإجراءات الأمنية والتنسيق مع الجهات المعنية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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