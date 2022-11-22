«التعاون الاقتصادي»: تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.2%.. عام 2023

(كونا) – توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء ان يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1 في المئة هذا العام إلى 2.2 في المئة العام المقبل.

وقالت المنظمة ومقرها باريس في تقرير لها ان الاقتصاد العالمي يعاني من أكبر أزمة طاقة منذ السبعينيات قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو ذلك الاقتصاد مع تضرر أوروبا بشدة.

وتوقعت ان ينتعش الاقتصاد العالمي قليلا الى 2.7 في المئة عام 2024 حيث ستكون اسيا المحرك الرئيسي للنمو في عامي 2023 و2024 وستشهد أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية نموا منخفضا للغاية.

وقال كبير الاقتصاديين لدى المنظمة الفارو سانتوس بيرييرا وفق التقرير ان ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو هما الثمن الباهظ الذي يدفعه الاقتصاد العالمي مقابل الحرب الروسية – الاوكرانية.

واضاف بيرييرا انه على الرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا المستجد، فقد ارتفع التضخم وأصبح أكثر انتشارا في جميع أنحاء العالم بعد الحرب الروسية – الاوكرانية.

وأوضح ان العالم يواجه حاليا توقعات اقتصادية صعبة للغاية، مؤكدا ان السيناريو المركزي ليس ركودا عالميا بل تباطؤا كبيرا في نمو الاقتصاد العالمي عام 2023 فضلا عن التضخم المرتفع وإن كان في تناقص في العديد من الدول.