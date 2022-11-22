«الخدمة المدنية» يطلق خطة الدورات التدريبية بعد انقطاع موسمين بسبب كورونا

(كونا) – أطلق ديوان الخدمة المدنية الخطة التدريبية للموسم التدريبي «2022 – 2023» بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية لكافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون ونظام الخدمة المدنية وتعتبر الخطة هي الاولى من بعد انقطاع موسمين تدريبين وذلك بسبب جائحة كورونا.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التطوير الاداري بديوان الخدمة ابراهيم الهاجري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الخطة التدريبية لهذا العام تضم 43 برنامجا لتلبية كافة احتياجات موظفي الجهات الحكومية والمستويات الوظيفية بدءا من من الفئة العليا وحتى الفئة التنفيذية.

واكد الهاجري حرص الديوان على تكثيف البرامج التخصصية لهذا الموسم لما لها من اهمية في تنمية مهارات الموظفين بكافة المجالات والتخصصات مما ينعكس على تطوير ورفع كفاءة الاداء بجهات عملهم.

وأوضح ان خطة الفئة العليا تضمنت برامج تدريبية وورش عمل وملتقيات وتم التركيز على البرامج الخاصة بتأهيل الصف الثاني من القيادات لتولي المناصب القيادية ولتحسين الاداء ورفع الانتاجية ومواكبة التطور والنمو في شتى المجالات.

وذكر أن برامج الفئة الوسطى تضم خمسة برامج تدريبية لتلبي احتياجات الجهات في تطوير مهارات تلك الفئة في مجال الحوكمة وكيفية مواجهة واقع وتحديات ادارة الازمات والرؤية الابداعية للمدراء في تفويض الصلاحيات وتعزيز النزاهة والشفافية المؤسسة كما تنوعت برامج الفئة الاشرافية ببرامج فنية وادارية ليكونوا الركيزة الاساسية في تطوير اعمال المؤسسة لما لهذه الفئة من دور في متابعة الاعمال.

ودعا الراغبين بالمشاركة الى مراجعة ادارة التدريب المحلي لدى جهة عملهم مبينا انه يمكن الاطلاع على الخطة التدريبية من الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان من خلال مسح الباركود الخاص بالخطة وكذلك اجراءات الترشيح من خلال تعبئة الاستمارات الخاصة.

وقال ان قطاع التطوير الاداري بالديوان يشرف وينفذ تلك البرامج بالتعاون مع الجهات الحكومية والمعاهد والشركات التدريبية المتميزة وبالاستعانة بنخبة من افضل المحاضرين ممن لديهم خبرات متميزة في مختلف جهات الدولة.

وأوضح الهاجري أن تنفيذ الخطة التدريبية سيكون في بداية شهر ديسمبر المقبل ويستمر حتى نهاية الموسم المالي لعام 2023.