محليات

«الداخلية»: تشغيل تجريبي لصافرات الإنذار في مناطق الحدود الشمالية والجنوبية

منذ ساعتين
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للدفاع المدني قامت بإجراء تشغيل تجريبي لصافرات الإنذار اليوم الثلاثاء الموافق 2022/11/22 في مناطق الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد في المواقع التالية:

(منفذ السالمي الحدودي – منفذ النويصيب الحدودي – مزارع الوفرة – شاليهات النويصيب – منتزة الخيران – محطة الصبية الكهربائية – خفر السواحل الصبية – منفذ العبدلي الحدودي – محطة كهرباء مزارع العبدلي – مخفر القشعانية)

وأضافت أنه تم إطلاق ثلاث نغمات الأولى (المتقطعة) والثانية (المموجة) والثالثة (المستمرة) وتلت كل نغمة الرسالة التعريفية لها باللغتين العربية والإنجليزية، وكانت الحالة الفنية لصافرات الإنذار ممتازة.

يأتي هذا التشغيل ضمن جهود وزارة الداخلية للوقوف على سلامة عمل هذه الصافرات، ومدى حاجتها لعمليات الصيانة والإصلاح، والتدريب على أنواع النغمات الثلاث التي تطلقها عند الطوارئ والواجبات التي يجب على الجميع الالتزام بها.

وحضر التشغيل التجريبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد جمال الفودري وعدد من القيادات الأمنية.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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