الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 308ر0 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 316ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 16ر0 في المئة إلى مستوى 365ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 322ر0 دينار والين الياباني عند 002ر0 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.