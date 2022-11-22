«العجيري العلمي» يعلن عن إصدار خاص من تقويم العجيري للعام 2023 

(كونا) – أعلن المدير العام لمركز العجيري العلمي يوسف العجيري عن إصدار خاص من تقويم العجيري للعام 2023 الذي يأتي ضمن رؤية المركز في تطوير المطبوعات وطرق عرض المعلومات.

وأوضح العجيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن المركز يسعى لمواكبة تطور الإرث العلمي في الكويت في مجال الفلك الذي يتمد لأكثر من 70 عاما وذلك عبر إصدارات تتناسب مع هذا الإرث التاريخي.

وذكر أن تقويم العجيري يعتمد على التقويم الهجري الذي يقاس بدورة القمر حول الأرض بخلاف التقويم الميلادي الذي يعتمد على دوران الأرض حول الشمس إذ تقاس بداية ونهاية الشهر الهجري بناء على رؤية هلال الشهر الجديد ما يجعل أيام الشهر الهجرية غير محددة أو ثابتة.

وأضاف أنه نتيجة لاختلاف هذه المقاييس تختلف الشعائر والمناسبات الإسلامية في كل عام وهنا يبرز أهمية دور الفلكيين في المركز في عملية الحساب والتدقيق والتثبت من المعلومات.

وأكد أن التقاويم الفكلية وحسابها تشهد نقلة نوعية بعد التطور التقني والتكنولوجي ما يدفع بالحاجة إلى تطوير المركز وزيادة تنوع المعلومات في صادرات المركز إذ يعكف المركز حاليا على إنتاج إصدارات إلكترونية تجمع المعلومات الفلكية والعلمية.