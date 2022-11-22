المرزوق: أمطار متفرقة مساء الجمعة.. حتى صباح السبت

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن برج القوس بدأ اليوم، وهو من الأبراج التي تكون ضمن الفترات الباردة من السنة، حيث نلاحظ أن الجو سيكون باردا في ساعات الفجر الأولى وتنخفض درجات الحرارة قليلا في النهار وستكون خلال هذه الفترة بين 29 و31 درجة نهارا وتنخفض كثيرا في الليل لتكون بين 18 و21 درجة، وقد تصل في المناطق الخارجية والصحراء في ساعات الفجر إلى 16 مئوية، لافتا الى أن شهر جمادى الأولى سيبدأ يوم الجمعة 25 نوفمبر، وهلاله سيولد في الساعات الأولى من يوم الخميس عند الساعة 1:57 بعد منتصف الليل وسوف تتعذر رؤية الهلال وعليه سيكون هذا اليوم المكمل لعدة شهر ربيع الثاني 30 يوما، وفقاً لـ«الأنباء».

وأضاف المرزوق أن يوم الخميس 24 نوفمبر سوف يبدأ «نوء الزبانا» وهو الأخير من فترة الوسم التي تبلغ مدتها 52 يوما وتنتهي في 5 ديسمبر ثم تدخل «المربعانية» وهي من الفترات الباردة في المنطقة فيكون النهار قصيرا وتبلغ مدته 10:33 عشر ساعات و33 دقيقة، حيث تشرق الشمس في الساعة 6:17 صباحا وتغرب 4:50 مساء.

أما بالنسبة لتوقعات الطقس خلال الأيام القادمة، بيّن انه من المتوقع أن يستمر دفء الجو ولبس الملابس الصيفية، متوقعا ان يتأخر قليلا ظهور الملابس الشتوية ربما إلى بداية فترة المربعانية التي تبدأ 6 ديسمبر في كل عام.

وتابع «مع فترة الدفء هذه، فمن المتوقع أن تكون السماء بين غائمة إلى غائمة جزئيا مع هبات من الرياح الغربية المعتدلة السرعة سرعتها بين 5 و20 كيلومتراً في الساعة التي تتحول مساء يوم الخميس إلى رياح جنوبية غربية بين خفيفة السرعة ومعتدلة تنشط أحيانا 15 الى 35 كيلومتراً في الساعة ومثيرة للغبار والأتربة خصوصا على المناطق الخارجية وتعطي هذه الرياح الجنوبية «رياح كوس» فرصة لتكون الغيوم في المنطقة ما يعني فرصة احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة تبدأ من مساء الجمعة 25 نوفمبر حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت وتتحول الرياح إلى شمالية غربية تزيح الغيوم من المنطقة والجو يصبح مشمسا حتى بداية الشهر المقبل.