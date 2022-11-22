بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 6.3 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 6.3 نقطة ليبلغ مستوى 7572.13 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة.

وتم تداول 151.12 مليون سهم عبر 8866 صفقة نقدية بقيمة 40.9 مليون دينار «نحو 124 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 16.03 نقطة ليبلغ مستوى 5656.17 نقطة بنسبة انخفض بلغت 0.28 في المئة من خلال تداول 94.8 مليون سهم عبر 3792 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار «نحو 33.3 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3.04 نقطة ليبلغ مستوى 8483.71 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.04 في المئة من خلال تداول 56.2 مليون سهم عبر 5074 صفقة بقيمة 29.8 مليون دينار «نحو 90.2 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 11.4 نقطة ليبلغ مستوى 5822.04 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.20 في المئة من خلال تداول 82.4 مليون سهم عبر 2635 صفقة نقدية بقيمة 9.9 مليون دينار «نحو 30 مليون دولار».

وكانت شركات «كويت ت» و«وطنية م ب» و«الأنظمة» و«المعدات» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«زين» و«وطني» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «معادن» و«امتيازات» و«صلبوخ» و«فيوتشر كيد» الأكثر انخفاضاً.