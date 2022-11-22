دوليات

زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

منذ 53 دقيقة
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هز زلزال عنيف بقوة 7 درجات جزر سليمان، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اهتزاز مبان وسقوط قطع أثاث من مكانها.

وقالت السلطات في جزر سليمان إنها لن تصدر تحذيراً من تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان على عمق 15 كيلومتراً على بعد حوالي 16 كيلومتراً جنوب غربي منطقة مالانغو.

وضرب زلزال آخر من 6 درجات في منطقة قريبة بعد حوالي 30 دقيقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في جزر سليمان إنه لا خطر من تسونامي، لكنها حذرت من تيارات بحرية غير عادية في المناطق الساحلية.

وقال موظف على وسائل التواصل الاجتماعي: «يُنصح أيضاً بالحذر حيث من المتوقع استمرار الهزات الارتدادية».

منذ 53 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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