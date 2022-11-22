فائزون يشيدون بجائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية التقنية

(كونا) – أشاد الفائزون بوسام وجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية في الدورة الـ21 لعام 2021 بالجائزة التقنية الكويتية التي ساهمت في تطوير المجتمعات وارتقائها مؤكدين انها مثال اعلى للتنافس الشريف والتميز والابتكار الرقمي.

وأعرب الحائز على وسام المعلوماتية وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في تصريح لـ«كونا» اليوم الثلاثاء عن سعادته بنيل الوسام إذ تعتبر هذه الجائزة عالمية واعلى ما تقدمه الجائزة.

وثمن الربيعة تكريم ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ورئيس مجلس امناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي له في قصر بيان.

وقال إن وزارة الحج والعمرة السعودية حظيت بالوسام في هذه الدورة تقديرا لإنجازاتها التقنية المتميزة لخدمة زوار الحرمين الشريفين مؤكدا اهتمام الرعاية السامية في الكويت التحولات الرقمية والاستخدامات التقنية.

من جانبه قال الفائز بجائزة المعلوماتية الكويتي محمد الدوب مستشار ومدرس في مجال الامن السيبراني لـ«كونا» إن فوزه بالجائزة يعد دافعا لإنجاز المزيد من الابداعات في المجال التقني الذي يعد الاهم في الوقت الحالي.

وأوضح الدوب أنه قدم العديد من الدورات والمحاضرات في العديد من المؤتمرات الدولية فضلا عن تدريب العديد من الكوادر الوطنية والاجنبية في دول العالم وتطوير العديد من الادوات والبرامج المستخدمة في الامن السيبراني وتم عرضها في المؤتمرات العالمية وتدريس بعضها في جامعات الولايات المتحدة الامريكية. وأشار إلى أنه قام بالمشاركة في البنية التحتية لعدد من الجهات الحكومية في الكويت معربا عن سعادته وفخره بالفوز بجائزة المعلوماتية العريقة إذ شجع الشباب الكويتي على المشاركة فيها لما لها من اهمية وابداع وتطور.