وزير الخارجية: وفد أمني كويتي إلى رومانيا خلال أيام لمتابعة قضية اختفاء المواطن محمد طاهر البغلي

استقبل الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022 أسرة المواطن الكويتي محمد طاهر البغلي الذي فُقد بجمهورية رومانيا منذ عام 2015.

حيث أكد على أن قضية الاختفاء تحظى بالمتابعة المستمرة من القيادة السياسية وهي محل اهتمامهم المباشر، وأن وزارة الخارجية وسفارة دولة الكويت في رومانيا تواصلان مساعيهم المستمرة والحثيثة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة، وتبذل جهوداً مكثفة للكشف عن غموض واقعة الاختفاء، وأن هناك تنسيقاً وتواصلاً مستمراً مع السلطات المختصة في رومانيا، عبر عقد لقاءات دورية واتصالات مباشرة مع الجهات المعنية والمسؤولين في السلطات الرومانية المختصة على كافة المستويات الحكومية والأهلية للوقوف على كافة التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمواطن المفقود.

واستعرض آخر التطورات الخاصة بهذا الملف الإنساني الهام، مشدداً على أن دولة الكويت لن تدخر جهداً في وضع كافة الإمكانات السياسية والفنية والأمنية في هذا الإطار، مبيناً أن وفداً أمنياً من دولة الكويت سيتوجه إلى جمهورية رومانيا خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة مجريات البحث والتحري مع السلطات الرومانية المختصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الكويت في رومانيا.

ومن جانبهم أعربوا عن تقديرهم وشكرهم للاهتمام الكبير من القيادة السياسية والحكومة وجميع مسؤولي الدولة وقياداتها، متوجهين بالتقدير العميق لوزارة الخارجية والسفارة في رومانيا، لتسخير كافة الإمكانات المتاحة في عملية البحث عن المواطن المفقود.

يذكر في هذا السياق أن قضية المواطن البغلي تعتبر بنداً ثابتاً في كافة المباحثات بين الطرفين الكويتي والروماني، كما قد زار العاصمة بوخارست العديد من الوفود الدبلوماسية والأمنية والفنية المختصة لبحث هذا الموضوع الإنساني الهام.