محليات

وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمنظمة «أوبك»

منذ ساعتين
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(كونا) – التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية.

وقدم الأمين العام لمنظمة أوبك استعراضا للجهود التي يقوم بها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة في إطار النهوض بالمنظمة ومواجهة تحدياتها المستقبلية والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.

من جانبه أكد وزير الخارجية على أهمية التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية بين الدول الأعضاء في المنظمة وضرورة ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط وصناعاته حول العالم. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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