وزير الداخلية يكرم مواطنيْن شاركا في القبض على مقيم آسيوي يروج المخدرات 

كرم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح, اليوم الثلاثاء الموافق 2022/11/22 المواطنين يوسف منصور ناصر العنزي وبدر منصور ناصر العنزي اللذين شاركا في إلقاء القبض على مقيم من جنسية آسيوية يقوم بترويج المواد المخدرة في احدى المناطق السكنية.

وشكر الخالد المواطنين المكرمين على يقظتهم وإحساسهم بالمسؤولية تجاه هذا الخطر الذي يهدد مجتمعنا ، لافتاً إلى أن المواطنين المكرمين أثبتوا أن كل مواطن خفير وأنهم شركاء مع إخوانهم رجال الأمن في مكافحة آفة المخدرات والحفاظ على شباب الوطن.

وأكد أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع الامر الذي يستدعي تكامل وتضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا، ولن نسمح بالمساس والضرر بابنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم .

وأشار إلى أن الجهود الأمنية مستمرة لمحاربة كل عمليات وأنواع التهريب وضبط كل من تسول له نفسه في جلب والإتجار بالمواد المخدرة بكافة انواعها وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة .